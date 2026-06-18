TREASUREのラッパーユニット「HYUNHAYO」、王道HIPHOPで魅せる！新曲『NALLY-NA』MV公開決定 | RBB TODAY

TREASUREのラッパーユニット「HYUNHAYO」が、YGエンターテインメントらしい王道HIPHOPを武器に本格始動する。

6月18日、所属事務所YGエンターテインメント（以下、YG）は公式SNSを通じてTREASUREの4thミニアルバム『NEW WAV』の収録曲『NALLY-NA（HYUNHAYO）』のMVティザーポスターを公開した。

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公開されたポスターは、ヒョンソク、ヨシ、ハルトの圧倒的な存在感とHIPなビジュアルが際立っている。個性を最大限に生かした洗練されたスタイリングに加え、カメラを見上げる自信に満ちた眼差しが印象的で、唯一無二のK-HIPHOPムードを演出。自由奔放な魅力とカリスマ性が融合し、楽曲が持つエネルギーを直感的に伝えている。

（写真＝YGエンターテインメント）

収録曲『NALLY-NA』は、YG特有の重厚な王道HIPHOPサウンドにトレンディなEDM要素を融合させた楽曲だ。ヒョンソク、ヨシ、ハルトによるパワフルなラップと個性的なボーカルカラーが際立ち、中毒性の高いサビとダイナミックな展開で、アルバム発売直後から世界中のリスナーに愛されてきた。

特に今回の活動は、ファンが3人の名前を組み合わせて呼んでいた愛称をそのまま公式ユニット名として採用した「HYUNHAYO of TREASURE」の初の公式プロジェクトという点で、より特別な意味を持つ。

これまで『VolKno』や『G.O.A.T』などのユニット曲を通じて、圧巻のラップパフォーマンスと強烈なHIPHOPカラーを証明してきた3人だけに、今回の活動にも大きな期待が寄せられている。

またTREASUREは最近、収録曲『ZOOM ZOOM』のダンス練習映像をサプライズ公開し、ファンの熱気を高めていた。今回『NALLY-NA』のMV公開も決定し、4thミニアルバムのプロモーションはさらに加速する見通しだ。

なお、TREASUREは6月19日から21日までの3日間、ソウル・高麗大学校ファジョン体育館で「TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN SEOUL」を開催し、韓国ファンと交流する。その後は大阪、東京をはじめとする日本8都市で計20公演に及ぶファンコンサートツアーを展開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。

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