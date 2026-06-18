“二児のパパ”俳優ソン・ジュンギ、育児の合間に応援へ！共演俳優との変わらぬ友情に注目 | RBB TODAY

俳優ソン・ジュンギの義理堅い一面を披露した。

俳優のチン・ソンギュは6月16日、自身のSNSに「『夫たち』の応援に来てくれて本当にありがとうございます！ありがとう～みんな、テリもジュンギも！『夫たち』に期待してください！」という文とともに写真を投稿した。

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公開された写真には、映画『スペース・スウィーパーズ』で共演した俳優ソン・ジュンギ、キム・テリとともに、明るい笑顔で写真を撮るチン・ソンギュの姿が収められている。

キム・テリはマスクを着用し、ソン・ジュンギはリラックスした雰囲気で帽子をかぶっており、目を引いた。作品終了後も変わらぬ親交を続けている3人の姿が、見る人をほほ笑ませた。

（写真＝チン・ソンギュInstagram）左からチン・ソンギュ、キム・テリ、ソン・ジュンギ

なお、ソン・ジュンギは2023年、1歳年上のイギリス出身の女優ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと再婚し、同年6月に第一子となる息子を授かった。その後まもなく第2子の妊娠を知らせ、2024年11月に娘をもうけ、2児のパパとなった。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔～Love Under The Sun～』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・サンダースと結婚したことを発表した。

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