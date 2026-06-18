フェイスライン復活！ふっくら姿で話題になった2PM・ニックン、“激太り説”に余裕のコメント | RBB TODAY

2PMのニックンが、ダイエットに成功した近況を公開するとともに、“激太り説”が話題になった当時の率直な心境を明かした。

6月11日、2PM公式YouTubeチャンネルに一本の動画が公開された。

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動画の中でニックンは、イベント参加のため故郷であるタイを訪問。現地のスーパーで、お菓子やインスタントラーメン、日用品などのおすすめアイテムを紹介しながら親しみやすい魅力を見せた。

（画像＝2PM公式YouTube）ニックン

特に注目を集めたのは、以前よりもシャープになったビジュアルだった。先日公開されたコンテンツでは、ふっくらした姿で話題を呼んだニックンだが、この日は見違えるほどすっきりしたフェイスラインと整った顔立ちで登場し、ファンの視線を集めた。

カフェを訪れたニックンは、スタッフのためにさまざまな食べ物や飲み物を注文したものの、自身はアメリカーノだけを飲み、徹底した自己管理ぶりを見せた。スタッフが「食べなくて大丈夫ですか？」と心配すると、「大丈夫。イベントが終わって家に帰ったらたくさん食べればいい」と答えた。

また、ニックンは最近ダイエットに成功したと明かし、「活動のために体重をしっかり落とした。本当に大変だった」と率直に語った。さらに、「ゴルフもテニスもせずに、自己管理に専念した」と伝えた。

（画像＝2PM公式YouTube）ニックン

制作陣は、以前ふっくらした姿が公開されて話題になったことについて申し訳ない気持ちを伝えたが、ニックンはむしろ淡々とした反応を見せた。彼は「その時はリラックスした雰囲気で撮影していて、表情管理もしていなかった。だから余計にブサイクに映ってしまったのだと思う」と笑いながら話した。

続けて、「でも内容は面白かったじゃん。それでいい。体重は減らせばいい」とクールな一面を見せた。

また、応援してくれたファンへの感謝も伝えた。ニックンは「ファンの皆さんが『人は幸せに生きるべきだ』『幸せならこうなるんだよ』と言ってくれたことにとても感謝している」と語った。

なお、ニックンは先月公開されたYouTubeコンテンツで、以前より体重が増えた姿が話題を集めた。しかし最近は減量に成功し、再び“タイの王子様”と呼ばれた頃のビジュアルを取り戻したとして、ファンから熱い反応が寄せられている。

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