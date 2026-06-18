“魔の7年”でグループは活動休止も…AB6IXリーダーのチョン・ウン、事務所と再契約締結 | RBB TODAY

ボーイズグループAB6IXのチョン・ウンが、所属事務所BRANDNEWミュージックとの縁を繋いでいく。

6月18日、BRANDNEWミュージックは、公式コメントを通じて「AB6IXのリーダーであり最年長のチョン・ウンと再契約を締結した」として、「長い間築いてきた深い信頼と愛情をもとに、新しい旅を続けていくことになった」と発表した。

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事務所は、「音楽へのチョン・ウンの真摯さと情熱、そして今後の成長可能性を高く評価して、再契約を決めた」として、「チョン・ウンがアーティストとしてさらに幅広い活動を行うことができるよう、全面的な支援を惜しまない予定だ」と約束した。

去る2019年、AB6IXのメインボーカルとしてデビューしたチョン・ウンは、唯一無二の歌声と安定した実力でグループの音楽的な中心軸の役割をしっかりと果たしてきた。

（写真＝BRANDNEWミュージック）チョン・ウン

グループ活動のほかにもさまざまなバラエティコンテンツに出演し、才能を発揮し、作詞・作曲活動を通じて、自分ならではの感性を込めた音楽を披露し、ソロアーティストとしての力量も見事に証明してきた。

なお、チョン・ウンが所属するAB6IXは、5月に開催されたデビュー7周年記念コンサート「6IX TO SEVEN」を最後に、休止期間に突入した。

メンバーは当面の間、多方面で個人の活動に集中する予定であり、BRANDNEWミュージックは、チョン・ウンをはじめ、キム・ドンヒョン、パク・ウジン、イ・デフィの新たな挑戦と活動もやはり積極的に応援し支援する見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

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