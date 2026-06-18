自分を“整形怪物”だと認めた韓国インフルエンサー、結婚後の整形計画に言及「一度きりの人生、最高のバージョンで」 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、自身の整形計画について率直な考えを明かした。

6月17日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムに「何でも聞いてください」とコメントし、フォロワーとのQ&Aコーナーを実施した。

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あるネットユーザーから「お姉さん、これからの整形計画を教えてください！」という質問を受けると、チェ・ジュンヒは率直に答えた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

彼女は「分からない。やることが多すぎる。一度きりの人生、最高のバージョンで」とコメントし、今後も外見に変化を加える可能性を示唆した。

チェ・ジュンヒはこれまでも、整形や外見の変化について自ら言及し、自身の考えを率直に発信してきた。今回の発言も、ありのままの自己表現として受け止められ、オンライン上で関心を集めている。

なお、チェ・ジュンヒは2026年5月、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げ、新たな人生のスタートを切った。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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