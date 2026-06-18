こぼれ落ちそう…aespa・ニンニン、“ぴちぴち”ブラトップ姿でボリューム感あらわ「これはあかん」 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、大胆な衣装で抜群のスタイルを披露した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ニンニン、“ぴちぴち”ブラトップ姿

公開された写真には、アクティブウェアブランド「ALO」のアイテムを着用し、撮影に臨むニンニンの姿が収められている。

ブラックのブラトップ姿では、グラマラスなスタイルと引き締まったウエストを披露。タイトなショートパンツも見事に着こなし、抜群のプロポーションを見せつけた。別のカットでは、ホワイトのトップス姿で華奢な肩や鎖骨をのぞかせ、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「これはあかん」「可愛い」「キャー！」「信じられない」「スタイルやばい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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