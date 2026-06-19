「ええーー！？」「セレブるー！！」令和ロマン・松井ケムリが披露の姉の誕生日会エピソードに指原驚き | RBB TODAY

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「ええーー！？」「セレブるー！！」令和ロマン・松井ケムリが披露の姉の誕生日会エピソードに指原驚き

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「ええーー！？」「セレブるー！！」令和ロマン・松井ケムリが披露の姉の誕生日会エピソードに指原驚き
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　令和ロマンの松井ケムリが、『CELEB SECRET』（ABEMA）の事前特別番組に登場。姉の誕生日のエピソードを披露し、指原莉乃をはじめとする共演者たちを驚愕させた。

　松井の父は大和証券の元副会長で、セレブ育ちとして知られている。番組内でそれぞれの“セレブる話”を披露することになり、松井は「子供の時、姉の誕生日会を、ディズニーランドの中にある会員制のなんかクラブ33ってレストランが（あって）」と姉の誕生日会をクラブ33で行ったことを明かした。クラブ33は、ディズニーランド内にある完全会員制のレストラン。現在は個人会員の募集は行われておらず、入会はほぼ不可能とされている。都市伝説とも言われる特別な場所の名前に、指原は「クラブ33！本当にあるんだ！」と驚愕。松井が「僕、お姉ちゃんの誕生日会はそこでやってました」と続けると、JO1・河野純喜は「ただの誕生日会（なのに）」と呆然とし、指原は「ええーー！？」「セレブるー！！」と驚きの声を上げた。そのパーティーには「プライベートでミッキーが来てました」と、ミッキーマウスも来てくれるそうで、個別のパーティーにキャラクターが駆けつけてくれていた事実に、スタジオにはこの日一番の「ええーー！？」という大歓声が上がった。

　松井が登場する『CELEB SECRET』（ABEMA）の事前特別番組は現在無料放送中。第一回は20日夜9時から無料放送が開始される。


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