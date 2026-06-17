K-POPボーイズグループ最速！CORTIS、デビュー1年未満でSpotify累計8億回再生突破 | RBB TODAY

CORTISがグローバル市場で圧倒的な存在感を示している。

これまでに発表した楽曲のSpotify累計再生回数は8億回を突破し、デビューから1年も経たないうちに驚異的な成長を見せている。

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6月17日、所属事務所BIGHIT MUSICは「CORTISの1stミニアルバムと2ndミニアルバム、さらにソニー・ピクチャーズ アニメーション映画『GOAT』の挿入歌『Mention Me』など計13曲が、15日付のSpotifyで累計8億143万回再生を記録した」と発表した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

これによりCORTISは、昨年8月のデビューから1年足らずで累計8億回再生を達成。これは歴代K-POPボーイズグループの中で最速記録となる。

今年5月、累計再生数6億回（11日付）、7億回（27日付）を達成した後、わずか19日間でさらに1億回を積み上げるなど、急速な成長ぶりを見せており、その勢いに注目が集まっている。

特に、CORTISはアメリカで熱い反響を得ている。直近4週間のSpotifyリスナーを国・地域別に見ると、アメリカが最も高い割合を占めており、ブラジルやメキシコも上位にランクインしている。

CORTISは、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で50位を記録し、5週連続チャートインを達成。加えて、2ndミニアルバム『GREENGREEN』のタイトル曲『REDRED』は、「グローバル200」で52位、「グローバル（米国を除く）」で29位を記録するなど、世界的な人気を証明している。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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