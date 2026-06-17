モーニング娘。'26 牧野真莉愛の写真集『Blooming MARIA25』の電子版が配信スタート！ | RBB TODAY

モーニング娘。'26のメンバー・牧野真莉愛の写真集『Blooming MARIA25』（ワニブックス）が、17日より電子書籍で配信がスタートした。

現在開催中の春ツアーをもってモーニング娘。'26 及びハロー！プロジェクトからの卒業を発表している牧野。同写真集は牧野の今年の誕生日に紙版で出版された作品で、グループ活動に幕を下ろす直前のタイミングでの電子版のリリースとなった。

牧野真莉愛 写真集 『 Blooming MARIA25 』 （撮影：中山雅文）

写真集のテーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースでロケを敢行し、25歳という節目に向けた心の変化を、現地の光と影の中で丁寧に表現している。澄みきった空と海の下でのリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、これまで見せたことのない表情まで。多彩なロケーションを通じて、これまでの彼女とこれからの彼女が静かに重なり合う作品に仕上がっている。

アイドルとしてのキャリアを積み重ねてきた牧野が、25年間の軌跡の「こたえ」にたどり着くまでの過程を凝縮した一冊になっている。