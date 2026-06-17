元ENHYPEN・ヒスン改めEVAN、ピンクヘアに大胆イメチェン！危険なオーラ放つコンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ENHYPEN出身のヒスンことEVANが、強烈な“渇望”を表現した。

EVANは6月16日、公式チャンネルを通じて、6月22日18時にリリースされるシングル『RIDE OR DIE』の第2弾コンセプトフォトを公開した。

【写真】EVAN、ピンクヘアにイメチェン！

公開された写真でEVANは、胸の奥深くに秘めた渇望を爆発させるような姿を披露し、強烈な存在感を放った。解放感あふれる瞬間を切り取りながらエネルギーを発散し、爆発的でありながらも妖しい魅力を漂わせている。

特に、ピンクのヘアカラーやスポーツカー、照明まで赤で統一し、激しく燃え上がるような感情を表現。荒々しい雰囲気と鋭い眼差しで、内に秘めた渇望をむき出しにした。

（写真提供＝BELIFIT LAB）

（写真提供＝BELIFIT LAB）

EVANのソロ活動の幕開けを告げるシングル『RIDE OR DIE』は、オルタナティブ・ロックジャンルの楽曲だ。ENHYPENのヒスンではなく、ソロアーティスト・EVANとして新たな魅力を披露する作品となる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇EVAN（元ENHYPENヒスン） プロフィール

2001年10月15日生。本名イ・ヒスン。高校生の頃にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTXTのデビュー候補生に選ばれた。TXTとしてのデビューは逃したが、『I-LAND』を経てENHYPENとしてデビュー。2026年3月10日に脱退し、「EVAN」名義でソロ活動を展開。

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