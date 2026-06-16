milet、頬が腫れた写真を投稿しファンざわつく「ほっぺが大変！」「突然びっくりする」 | RBB TODAY

シンガーソングライターのmiletが15日、Xを更新。頬が腫れた写真を投稿し、ファンをざわつかせた。

miletは左の頬が大きくふくらんだショットをアップ。顔のラインが大きく出っ張っており、口は横に引っ張られて歪んでしまっている。この衝撃的なショットに「ほっぺが大変！腫れてます。」「ど、どうしたんですかっ？」「親知らず抜いたのか？」と動揺するファンも。実はこのふくらみは飴によるもので、投稿には飴の絵文字が添えられている。

飴の絵文字に気づいたファンからは「どんぐり入れたリスみたい」「あめちゃんか、可愛い、ハムスターみたい」といったコメントが寄せられている。

※miletの投稿