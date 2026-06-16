milet、頬が腫れた写真を投稿しファンざわつく「ほっぺが大変！」「突然びっくりする」 | RBB TODAY

シンガーソングライターのmiletが15日、Xを更新。頬が腫れた写真を投稿し、ファンをざわつかせた。
miletは左の頬が大きくふくらんだショットをアップ。顔のラインが大きく出っ張っており、口は横に引っ張られて歪んでしまっている。この衝撃的なショットに「ほっぺが大変！腫れてます。」「ど、どうしたんですかっ？」「親知らず抜いたのか？」と動揺するファンも。実はこのふくらみは飴によるもので、投稿には飴の絵文字が添えられている。
飴の絵文字に気づいたファンからは「どんぐり入れたリスみたい」「あめちゃんか、可愛い、ハムスターみたい」といったコメントが寄せられている。
milet、約9ヶ月ぶりの新曲を本日3曲同時リリース！1stアルバム『eyes』初のアナログ化も | RBB TODAY
miletが約9か月ぶりの新曲「Goddess/Waterproof/Swamp」を同時リリース。配信やライブ、アナログ盤、武道館公演、アニメテーマ曲など多彩な活動を展開する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/05/240517.html続きを読む »
milet、新曲ジャケット写真を解禁！ 初出演映画『知らないカノジョ』の主題歌および劇中歌 | RBB TODAY
シンガーソングライター・miletが2月26日にリリースするCD「I still／Nobody Knows」のジャケット写真と新アーティスト写真が解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/17/225950.html続きを読む »
milet Live at Nippon Budokan "Ray of Water" (完全生産限定盤) (Blu-ray) - milet (特典なし)
￥7,511
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥7,511
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
【Amazon.co.jp限定】milet Live at Nippon Budokan "Ray of Water" (完全生産限定盤) (Blu-ray) - milet (コットン巾着付)
￥9,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥9,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)