ピザハット、夏限定「レッドハットチキンナゲット」16日より発売！辛党向け「HOT MY BOX」も登場 | RBB TODAY

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ピザハット、夏限定「レッドハットチキンナゲット」16日より発売！辛党向け「HOT MY BOX」も登場

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【選べるサイズ展開】期間限定「レッドハットチキンナゲット」の詳細をご紹介！
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  • 【夏限定】ピザハットに「レッドハットチキンナゲット」が登場！今年はHOT MY BOXもアツい！
  • 【HOT MY BOX】辛党大歓喜の「辛さを追求したMY BOX」も期間限定登場！

　ピザハットは、夏限定商品「レッドハットチキンナゲット」を6月16日から8月23日までの期間限定で発売する。

【夏限定】ピザハットに「レッドハットチキンナゲット」が登場！今年はHOT MY BOXもアツい！

　同商品は、昨年夏に期間限定で販売され好評を集めたサイドメニュー。サクッとジューシーな衣にスパイスを効かせた、ピリッと刺激的な“うま辛”な味わいが特徴だ。

　サイズは、Sサイズ4ピースが450円、Mサイズ8ピースが750円、Lサイズ16ピースが1,260円。また、「レッドハットチキンナゲット」Mサイズと「ハットフライポテト」Mサイズを組み合わせた「チキポテコンボ」も1,050円で販売される。

　さらに、辛党向けのセット「HOT MY BOX」シリーズも登場。「倍盛り ハラペーニョチリサルサ」と「倍盛り スパイシー辛ペーニョ」の2種類を用意し、Pサイズピザ、レッドハットチキンナゲット4ピース、骨付きチキン、グリーンチリソースを組み合わせた内容となっている。

【HOT MY BOX】辛党大歓喜の「辛さを追求したMY BOX」も期間限定登場！

　「HOT MY BOX 倍盛り ハラペーニョチリサルサ」は持ち帰り990円、配達1,300円。「HOT MY BOX 倍盛り スパイシー辛ペーニョ」はテイクアウト1,090円、配達1,400円。販売店舗は全国のピザハット店舗だが、一部店舗を除く。


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