ABEMAアナウンサー・西澤由夏、結婚式直前に知った“婚約相手”の知られざる一面に絶句 | RBB TODAY

婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（ABEMA）で、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が“婚約相手”の知られざる一面を知り、絶句する場面が放送される。

『時計じかけのマリッジ』は恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。西澤は年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケと仲を深め、“婚約”している。最終回となる第八話は、すべての婚活が終了し、いよいよ結婚式を迎えることに。西澤はキョウスケとデートに行くが、そこにキョウスケの親友・こめおが登場。西澤が「（キョウスケは）友だちといる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから想像を大きく超えるキョウスケの知られざる一面が暴露される。これには西澤も「なるほどね…」と思わず絶句してしまう。果たして西澤は結婚式当日、どんな選択をするのだろうか。

『時計じかけのマリッジ』最終回はABEMAの16日夜10時から放送。