ZEROBASEONE、日本の雑誌『SPUR』表紙に登場！「KCON JAPAN」の思い出や“ZEROSE愛”を語る | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、グローバルアーティストとしての圧倒的な存在感を証明した。

ZEROBASEONEは最近、日本のファッション誌『SPUR』8月号の表紙を飾った。

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今回の撮影は「NEW CHAPTER」をテーマに行われ、メンバーたちはナチュラルなスタイリングをベースに、柔らかなカリスマ性を発揮。特に、洗練されたミニマリズムを示した6thミニアルバム『ASCEND』のコンセプトを発展させ、高級ブランドのアイテムを取り入れた知的でクールなムードを演出した。

（写真＝『SPUR』）ZEROBASEONE

撮影とあわせて行われたインタビューでは、5月に千葉で開催された『KCON JAPAN 2026』で「ZEROSE」（ファンダム名）と再会した感動的なエピソードをはじめ、メンバー同士の深い絆やファンへの深い愛情など、さまざまな話題が語られた。

これに先立ち、韓国の『Harper's BAZAAR Korea』や中国の『KNIGHT』の表紙を飾っていたZEROBASEONEは今回、日本の『SPUR』まで制覇し、韓国・中国・日本を網羅するグローバルな存在感を示した。

なお、ZEROBASEONEが表紙を飾ったファッション誌『SPUR』8月号は、6月23日に発売される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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