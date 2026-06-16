鈴木奈々、赤ちゃんにミルクあげる姿に「いいママになりそう」 | RBB TODAY

鈴木奈々が16日、インスタグラムを更新。赤ちゃんにミルクをあげる姿を公開した。

鈴木は「友達の赤ちゃんにミルクをあげさせてもらった」と赤ちゃんにミルクをあげるショットを公開。サングラスをしたままなのはタグ付けで「すっぴんだからサングラス」と理由を明かしている。「ミルクを飲む姿が可愛すぎた」と赤ちゃんの可愛さに鈴木もメロメロになった模様。

この投稿にファンからは「産んだのかと思ったぜ」「いいママになりそう」「奈々の隠し子か(・・?)を若い頃に産んだ子を載せたんだと想ったょ」といったコメントが寄せられている。

※鈴木奈々の投稿