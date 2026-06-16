“ロケット級” の規格外ボリューム！..韓国チア、ちぎれそうなピチピチキャミ姿「わお」「アメイジング」 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが、圧巻のプロポーションで視線を奪った。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】キム・ヒョニョンの“ロケット級” ボリューム

公開された写真でキム・ヒョニョンは、鮮やかな赤色のキャミソールに白のショートパンツを合わせた爽やかなスタイリングを着こなしている。ボディラインが際立つシンプルな装いが、彼女の抜群のプロポーションをより一層引き立てた。

投稿を見たファンからは「わお」「美しすぎる」「ロケット級」「見惚れてしまう」「アメイジング」などのコメントが寄せられている。

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

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