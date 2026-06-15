ILLIT、7月に日本2ndシングル『I Got Your Back』リリース！愛知公演でサプライズ発表 | RBB TODAY

ILLITが、7月に日本で2ndシングルをリリースする。

ILLITは7月26日、日本2ndシングル『I Got Your Back』の全曲音源を全世界同時公開し、3日後の7月29日にフィジカルアルバムを正式リリースする。

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所属事務所BELIFT LABによると、新シングル『I Got Your Back』は、さまざまな悩みを抱えながら一歩ずつ成長していく少女たちのフレッシュな物語を描いた作品だ。今作には、今年1月にリリースされ、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用された『Sunday Morning』をはじめ、ILLITならではの多彩な魅力を詰め込んだ全3曲が収録される。

（写真提供＝BELIFT LAB）

特に今回のシングルは、日本の人気ファッション誌『FRUiTS』とのスペシャルコラボレーションバージョンの発売も予告されており、期待を集めている。音楽だけでなく、ファッションやライフスタイルの分野でも10代・20代の新たなトレンドアイコンとして存在感を発揮しているILLITならではの感性が、日本のファンの心をつかむものとみられる。

（写真提供＝BELIFT LAB）

日本シングルのリリースは、6月13日・14日に開催された日本ツアー「ILLIT LIVE "PRESS START♥︎" in JAPAN」愛知公演のステージ上で、メンバー自ら発表した。ILLITは会場を埋め尽くしたファンに向けて、「7月に日本2ndシングル『I Got Your Back』をリリースします。ILLITと一緒に最高の夏を作りましょう」と呼びかけ、会場を熱狂の渦に包んだ。

視野制限席を含め全席完売を記録した今回の愛知公演で、ILLITは全23曲のステージを披露した。世界的ヒット曲『Magnetic』で公演の幕を開けた彼女たちは、『Almond Chocolate』『Bubee』『時よ止まれ』『Sunday Morning』など日本オリジナル曲を続けて披露した。

ファンは、最近世界的なテクノブームをけん引している『It's Me』のダンスチャレンジを一緒に踊ったほか、『oops!』のステージでは大合唱で応え、メンバーとの一体感を見せた。

ILLITは、「GLLIT（ファンダム名）たちの歓声を聞くと、いつも幸せな気持ちになります。一人ひとりと目を合わせようと一生懸命見つめました」とし、「公演中ずっと一緒に歌って応援してくださったおかげで大きな力をもらいました。GLLITのおかげで日本ツアーの良いスタートを切ることができ、残りのツアーも幸せに続けられそうです」と感想を伝えた。

なお、ILLITは6月20日・21日に大阪・オリックス劇場でツアーを続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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