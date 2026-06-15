ファンが臭かった？少女時代脱退のジェシカ、“えずく仕草”が物議「表情管理に失敗した」 | RBB TODAY

少女時代出身のジェシカが、ファンの前でえずくような仕草を見せたとして、「無礼ではないか」との議論が巻き起こった。

そんななか、ジェシカ本人が騒動について釈明した。

【画像】ジェシカ、ファンを前に“えずく仕草”

ジェシカは6月13日、SNSライブ配信を通じて、話題となった空港での映像について「臭いがしたわけではない」と説明した。

先立って公開された映像には、中国・上海の虹橋国際空港に到着したジェシカが、ファンに囲まれながら移動する様子が収められていた。ところが彼女は突然、鼻を押さえる仕草を見せたうえ、えずくような表情を浮かべたため、一部で物議を醸した。

（画像＝SNS）ジェシカ

これについてジェシカは、「あるファンの方が前日に誕生日だったと言ったので年齢を聞いたら、21歳だと言われた」とし、「あまりにも若かったので、『こんなに若い子がどうして私のことを知っているんだろう？』と思った」と当時を振り返った。

さらに、自身の反応については「表情の管理に失敗してしまったし、少し大げさだった」と認め、申し訳ない気持ちを伝えた。

ジェシカは2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、2014年にグループを脱退した。現在は海外を拠点に芸能活動を続ける一方、ファッション事業家としても活動している。

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン（韓国名はチョン・スヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。2014年のグループ所属当時、自身のブランド「BLANC＆ECLARE」を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことが原因で所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することに。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。

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