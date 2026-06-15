元ENHYPEN・ヒスン改めEVAN、1stシングル『RIDE OR DIE』コンセプトフォト公開！ありのままの自分を表現 | RBB TODAY

元ENHYPENのヒスン改めEVANが、ありのままの自分を表現したデビューシングルのコンセプトフォトを公開した。

6月14日、EVANは公式SNSを通じて1stデジタルシングル『RIDE OR DIE』の第1弾コンセプトフォトを公開した。

【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”「日本来てたの?!」

今回の写真は、アーティストの素顔を映し出す最もプライベートな空間であるアトリエ（作業室）を背景に、EVANの深い内面を表現した。創作の過程で絡み合うさまざまな感情をそのまま切り取った写真の中で、EVANは楽器や機材に囲まれながら自由なポーズを披露。気だるげな表情から憂いに満ちた眼差しまで、多彩な感情を飾らない姿で表現し、視線を引きつけた。

（写真提供＝BELIFT LAB）EVAN

（写真提供＝BELIFT LAB）EVAN

6月22日午後6時にリリースされる『RIDE OR DIE』は、EVANの繊細な感性と、これから展開していく音楽の世界観を予告する作品だ。同名のタイトル曲『Ride or Die』は、愛を求める気持ちを力強く描いたオルタナティブロックジャンルの楽曲だ。収録曲『Overflow』は、あふれ出る複雑な感情を落ち着いた雰囲気で描いたインディーポップナンバーとなっている。

なお、EVANは、収録曲2曲の作詞・作曲・プロデュースに自ら参加。彼ならではの明確な音楽的カラーと実力を存分に発揮する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇EVAN（元ENHYPENヒスン） プロフィール

2001年10月15日生。本名イ・ヒスン。高校生の頃にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTXTのデビュー候補生に選ばれた。TXTとしてのデビューは逃したが、『I-LAND』を経てENHYPENとしてデビュー。2026年3月10日に脱退し、「EVAN」名義でソロ活動を展開。

■【写真】7人のENHYPENにはもう戻らない、“本当の別れ”

■【独自写真】“元ヒスン”がENHYPEN脱退後、初の公の場に

■【写真】ヒスン、“イケ散らかした“ENHYPEN時代