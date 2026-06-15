木村拓哉と共演の俳優イ・ジュニョン、7月21日に入隊へ…自ら発表「記事を通じて知らせるより…」 | RBB TODAY

映画『TOKYOタクシー』で木村拓哉と共演した俳優イ・ジュニョンが、入隊を直接伝えた。

去る6月14日、イ・ジュニョンは自身のSNSに長文を投稿し、来る7月21日に入隊すると明かした。

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彼は、「どこから話を始めれば良いか何カ月も悩んだ末に、このように直接文章を綴ることになった」として、「すでに10回書き直している最中だ」と述べた。

続けて、「記事を通じてお知らせするより、自分が直接お伝えする方が良いと考え、文章を残すことになった」として、「来る7月21日に入隊する」と知らせた。

イ・ジュニョンは、入隊日を知った後の心境も率直に伝えた。彼は、「入隊日を知る前までは『大したことない。ただ行くんだ！』と考えながら、過ごしてきた」と述べた。

そうしながらも、「いざ日にちを知らされると、久しぶりにいろいろ考えるようになった」として、「これをどのようにまずお伝えすべきか、本当にたくさん悩んだ」と吐露した。

（写真＝ビリオンズ）イ・ジュニョン

自分で文章を書くことで、心が少しは軽くなったとも伝えた。彼は、「このように一文字一文字書き進めていると、心が少しは軽くなっていると思う」と明らかにした。

ファンへのメッセージも忘れなかった。彼は、「健康に、そして自分らしく元気に行ってくる」として、「再びご挨拶する日まで、皆さん健康で、それぞれの場所で、幸せで意味のある時間を過ごされることを心より願っている」と伝えた。

加えて、「いつも大切にしてくださり、応援してくださって感謝している」と付け加えた。

なお、イ・ジュニョンは現在Leminoでも配信中のJTBC土日ドラマ『新入社員カン会長』にファン・ジュンヒョン役として出演中だ。ファン・ジュンヒョンは、72歳の会長カン・ヨンホの魂が宿った人物であり、イ・ジュニョンはコミカルかつ真剣な演技で活躍している。

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