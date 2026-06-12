韓国のW杯初戦勝利に感激！　現地で“応援女神”となったクォン・ウンビ、チェコ撃破に「本当にお疲れさまでした」 | RBB TODAY

歌手クォン・ウンビが、メキシコのスタジアムで韓国代表の逆転勝利を見届けた。

「2026 FIFA北中米ワールドカップ」に出場する韓国代表を応援するため現地を訪れていたクォン・ウンビは、チェコ戦後に胸いっぱいの思いを伝えた。

【写真】クォン・ウンビ、現地で“応援女神”に

クォン・ウンビは6月12日、自身のSNSに「選手の皆さん、今日の試合本当にお疲れさまでした」と書き、スタジアムで自ら撮影した代表選手たちの映像を公開した。

クォン・ウンビはこれに先立ち、6月10日にワールドカップ応援団に合流するためメキシコへ出国。12日にはタレントのチョン・ヒョンム、お笑い芸人のヤン・セチャンとともに代表チームを応援した。

クォン・ウンビは同日、チェコ戦を前にスタジアムへ入り、「大韓民国、行こう!!!」とエールを送っていた。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われたA組第1戦で、チェコを2-1で下した。

韓国は後半14分、ラディスラフ・クレイチに先制ゴールを許して追いかける展開となったが、ファン・インボムの同点ゴールとオ・ヒョンギュの逆転ゴールで試合をひっくり返した。

貴重な勝ち点3を手にした韓国は、メキシコとともに勝ち点3でA組の上位争いに加わった。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

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