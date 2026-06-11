Stray Kids・ハン、新曲『Back to Life』本日（11日）リリース！「自分を失わないための決意」を歌う | RBB TODAY

Stray Kidsのハンが、ファンへ特別なプレゼントを届ける。

ハンは本日（6月11日）午後6時に、各種音楽配信サイトを通じてデジタルシングル『back to life』をリリースする。

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今回の新曲は、先月グループ公式チャンネルで公開されたオリジナルプロジェクト「SKZ-PLAYER」の一環として制作されたものだ。映像公開に続き、正式音源もリリースされるということで、ファンの期待がさらに高まっている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）ハン

『back to life』は、静かで叙情的な雰囲気と荒々しく力強いサウンドが調和した楽曲だ。ハン自ら作詞・作曲に参加し、「自分を失わないための決意」を込めた。

ハンを皮切りに、今年は Stray Kidsのメンバー8人全員が「SKZ-PLAYER」の一環として新曲を順次発表する予定で、ファンの期待を集めている。

なお、Stray Kidsは最近、米ニューヨークで開催された音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival」のヘッドライナーとして圧巻のステージを披露した。9月にはブラジルの大型音楽フェスティバル「Rock in Rio」への出演も控えており、グローバルな活躍を続けている。

（記事提供＝OSEN）

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