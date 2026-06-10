佐藤あかり、爽やかショートパンツ姿で連ドラ出演を報告！「今年1つの目標」 | RBB TODAY

「日本一可愛い剣道女子」の異名で知られるタレント・女優の佐藤あかりが10日にXを更新。7月1日から放送されるドラマに出演することを報告した。

佐藤はXで「7月1日スタートのドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ・フジテレビ）第1話に大貫役で出演させていただきます」と発表。

今回のドラマ出演について、「周りの方々のお陰で、今年1つの目標にしていた連続ドラマの出演が叶いました」と明かした。

また、「台本や役と向き合う時間、皆様と一緒に撮影をしている時間が幸せでたまりませんでした」と振り返り、「もっともっと、頑張りたいです」とつづっている。



ポストでは撮影中のオフショットも公開。淡いミントグリーンのトップスにデニムのショートパンツを着用し、屋外で座りながらピースをしていた。

この投稿には、「着実に夢を叶えていくお姿、尊敬します！」「ドラマ出演楽しみですね」「楽しみが増えました！」という声が集まっている。

「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」は横山裕主演のサスペンスドラマ。第1話は7月1日よる11時から放送される。

