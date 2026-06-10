須田亜香里、高校の卒業式で撮った写真を公開！お嬢様高校のセーラー服姿に「めっちゃ可愛い」と反響 | RBB TODAY

須田亜香里が10日、Xを更新。高校の卒業式で撮ったセーラー服姿の写真を公開した。

須田は「母校の金城学院のことで取材していただきました。」と報告。須田の母校である金城学院高等学校は、東海地方ではお嬢様学校として知られており、日本で最初にセーラー服を制服として採用した学校でもある。須田が着ているのももちろん、紺色のセーラー服。黒髪ロングヘアの須田は、いまよりあどけない笑顔でピースサインをしている。しかしロングヘアをそのままおろしているのは校則違反だそうで、「髪が襟の白線から出てるのに結んでないのは校則違反ですごめんなさい」とお詫びしていた。

この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いな こりゃSKE受かるわ」「カワイイ スマホに穴が空くくらい見惚れた」「今ももちろんかわいいけど高校時代めっちゃ美少女ですね」と絶賛するコメントが寄せられている。

※須田亜香里の投稿