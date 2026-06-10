梨花が息子の中学卒業を報告！卒業式は白のミニスカートで参加 | RBB TODAY

梨花が9日、インスタグラムを更新。息子がアメリカの中学を卒業したことを報告した。

梨花は黒いVネックのトップスに白のミニスカート姿で息子と腕を組んで歩くショットを公開。黒のパンプスを履き、長い脚とスタイルの良さが際立つスタイルだ。

梨花は息子が3歳でハワイに移住。その後は「5歳の summer school はLA🇺🇸、6歳の summer school は London🇬🇧 けど、Londonは合わなくてですね 中学校になるタイミングでLAへ」と息子はLAの中学に通っていたことを明かした。高校はニューヨークかボストンの学校を検討していたが、息子の希望でカルフォルニア州の学校に進学することになったとのこと。カルフォルニアでの高校選びも「高校は彼自身が選び、私が日本にいる間に決め、申し込みまで済ませていました…それも、ものの見事に、私が「こっちが良い」と思っていた学校とは違う方を選んでおりました」と息子が自分の意思を通したそう。息子が成長し、自分の意思を見せたことを「親離れ・子離れのはじまりです」と寂しさや不安もにじませつつ、尊重していく気持ちを綴っていた。

この投稿にファンからは「子供の成長って本当、早いですね。これからも応援しています♪」「ちいちゃい息子くんとリーファに来た頃が懐かしい！」「梨花ちゃん同じ世代として男子を持つ母としてわかりすぎます」とお祝いや母としての気持ちに共感するコメントが寄せられている。

※梨花の投稿