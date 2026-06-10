YOASOBIのカバーも話題に！IZ*ONE出身キム・ミンジュ、初の日本単独ファンミを成功裏に開催 | RBB TODAY

IZ*ONE（アイズワン）出身の女優キム・ミンジュが、日本のファンと特別な時間を過ごした。

キム・ミンジュは6月7日、東京・ニッショーホールで、初の日本単独ファンミーティング「2026 KIM MINJU FANMEETING in TOKYO」を開催した。

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1000席規模で行われた今回の公演は、チケット販売開始からわずか30秒で全席完売を記録し、話題を集めた。

（写真提供＝マネジメントSOOP）キム・ミンジュ

今回のファンミーティングは、“ファンとともに迎える夏の日”というコンセプトで進行された。キム・ミンジュは、YOASOBIの『ハルカ』をオープニング曲として歌い、澄んだ歌声で現地ファンにあいさつした。

続いて、スマートフォンに保存されている未公開写真や映像を公開したほか、事前に寄せられたファンからの質問に直接回答。さらに、ドラマ『愛の光』『君の声を聴かせて』『アンダーカバーハイスクール』など最近の出演作について語り、ファンとの交流を深めた。

その後はダンスパフォーマンスや、ファンからのリクエストによるチャレンジ企画も披露した。

キム・ミンジュは、「日本に来て、ファンの皆さんに会えて嬉しかったです。いつも待っていてくださり、応援してくださり、愛してくださって本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。

続けて「皆さんと素敵な時間を過ごせて幸せでした。今日この瞬間も、長く記憶に残ると思います。また会いましょう」とファンへメッセージを送った。

東京でのファンミーティングを盛況のうちに終えたキム・ミンジュは、6月27日にソウル・延世大学百周年記念館コンサートホールで、約2年ぶりに韓国のファンと再会する予定だ。

また、キム・ミンジュはNetflixの新ドラマ『ビューティー・イン・ザ・ビースト』（仮題）で、狼人間のハ・ミンス役を演じる。

◇キム・ミンジュ プロフィール

2001年2月5日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位11位を獲得し、IZ*ONEとしてデビューした。オーディション当時、「TWICEツウィ以来の衝撃」と称賛されるほどビジュアルに注目が集まった。IZ*ONEの活動終了後は、女優として活動。ドラマ『禁婚令－朝鮮婚姻禁止令－』『コネクション』『アンダーカバーハイスクール』『愛の光』などに出演した。

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