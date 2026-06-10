CORTIS、日本正式デビュー前から人気沸騰！レコード協会「ゴールド」認定を初獲得 | RBB TODAY

CORTISが、日本での高い人気を証明した。

6月10日、所属事務所BIGHIT MUSICは「日本レコード協会によると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』が5月の累積出荷枚数10万枚を突破し、ゴールドディスク「ゴールド」認定を受けた」と発表した。

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これにより、CORTISは昨年8月のデビュー以来初めて、日本レコード協会のゴールドディスク認定を獲得した。日本正式デビュー前に達成した記録という点でも大きな注目を集めている。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

さらに、同アルバムは5月7日付のオリコン「デイリーアルバムランキング」で1位を獲得したほか、Billboard JAPAN「Hot Albums」では最高4位を記録した。タイトル曲『REDRED』もBillboard JAPAN「Heatseekers Songs」で1位に輝くなど、高い人気を証明している。

CORTISは『GREENGREEN』を通じて、韓国国内はもちろんグローバル音楽市場でも自己最高記録を更新し続けている。『GREENGREEN』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に3位で初登場を果たし、4週連続でチャートインを記録。また、初動売上（発売後1週間の売上枚数）231万3291枚を達成し、今年リリースされたK-POPアルバムの中で2番目に高い販売数を記録した。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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