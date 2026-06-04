“ボリューム”は健在も、黒髪ショートで清楚に！見るも無残な状態から完全復活したDJ SODA | RBB TODAY

DJ SODAが見事な復活を遂げた。

悲惨な状態に陥っていた“髪”の話だ。

【写真】バインバイン、SODAの“ボリューム”

DJ SODAは4日にインスタグラムを更新。「みんな私の黒髪ショート、本当に気に入ってくれてる？可哀想だから可愛いって言ってるんじゃないよね？」とのコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真のDJ SODAは、クロムハーツのタンクトップをワンピースのように着用した姿のほか、上下ブラックのタイトなスタイルで持ち前のボディラインを強調。スッキリとした黒髪ショートになった肝心のヘアスタイルもしっかりと確認できる。

トレードマークだった金髪ボブから一転、新たなスタイルが非常に新鮮だ。

（写真＝DJ SODA Instagram）

DJ SODAの“事件”は昨年7月に遡る。当時、トレードマークの金髪ボブを維持するために足を運んだヘアサロンで、ブリーチ剤を長時間放置され、髪の毛が根元から溶けるように切れ落ちてしまったのだ。一部を刈り上げたような、見るも無残なヘアスタイルとなり、一時はウィッグも使用していた。しかし約1年を経て、見事に回復を遂げた。

◇DJ SODA プロフィール

1988年4月7日生まれ。本名ファン・ソヒ。“SODA”の由来は本名の前2文字をとったあだ名「ファンソ（黄牛）」が由来で、飲み物のソーダではなく「（私は）牛（ソ）だ」という意味。2013年からDJとしての活動を始め、今では韓国はもちろん香港、台湾、シンガポールなどのアジア各国で人気を集めている。日本でも知名度を上げており、SNS上では「石原さとみ似の美人DJ」とされるほどビジュアルに対する評価も高い。

■【画像】SODA、事件が“AV”に

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