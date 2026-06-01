LE SSERAFIM、『BOOMPALA』が世界で大ヒット！英主要チャートで“K-POP最高成績”を記録 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、グローバルな人気を証明した。

5月22日にリリースされたLE SSERAFIMの新アルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月30日に発表された英「Official Album Downloads Chart」(5月29日～6月4日) で64位にランクインした。

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同チャートは、英国における1週間のデジタルアルバム販売量（ダウンロード数をもとに順位が付けられており、LE SSERAFIMは今週発表されたチャート基準でK-POPアーティストの最高成績を収めた。

また、タイトル曲『BOOMPALA』への反響も熱い。『BOOMPALA』は「Official Video Streaming Chart」、「Official Singles Sales Chart」、「Official Singles Downloads Chart」それぞれ91位、77位、70位にランクインし、計3部門にチャートインした。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）

『BOOMPALA』はSpotifyでも存在感を示している。Spotifyの最新週間チャート（集計期間5月22日～28日) では、韓国、日本、サウジアラビアを含む7つの国や地域で「ウィークリートップソング」にチャートイン。また、「デイリートップソング グローバル」（5月29日付）では177位にランクインし、1日の再生回数は144万7991回を記録した。

その他にも、韓国、日本、シンガポールを含む11の国や地域で「デイリートップソング」にチャートインしており、発売から1週間が経過した時点で、ラトビアとアラブ首長国連邦で新たにチャートインするなど、人気が加速している。

さらに、音源配信日（5月22日付）にシンガポール、台湾、韓国でそれぞれ34位、36位、38位にランクインした後、5月29日付のチャートでは19位、14位、7位まで順位を上げ、特に韓国では31ランク急上昇したことで大きな注目を集めた。Spotifyだけでなく、Apple Musicの「トップ100：グローバル」（5月29日付）でも前日比14ランク上昇しており、グローバル人気を証明した。

LE SSERAFIMは、音楽番組やパフォーマンス映像などのコンテンツを通じて、世界中の人々が楽しめる“お祭り”のようなステージを披露し、大きな話題を呼んでいる。特に、『BOOMPALA』のダンスチャレンジがSNS上で急速に人気を集めている。“今年のイントロ”と呼ばれる同曲のイントロ部分は、瞑想中のメンバーたちの中でひとりで音楽を楽しむユニークな演技が話題を呼び、インスタグラムでは、直近3日間でリール動画での使用量が大幅に増加した楽曲ランキング「トレンド中の音源」（5月31日午前7時時点）で2位にランクインし、音源を使用した動画は約1万6000件を突破した。また、ティックトックでは約6万8000件の投稿に音源が使用されるなど、SNSチャレンジ旋風を巻き起こしている。

『BOOMPALA』は、「考え方や態度によっては、恐怖とは実は大したことのない虚像にすぎない」というメッセージを込めた楽曲で、デビュー当初「FEARLESS」と語っていたLE SSERAFIMの前向きな変化を、明るく楽しいエネルギーで表現。世界的ヒット曲『マカレナ (Macarena)』をサンプリングし、誰でも一緒に楽しめるお祭りのような雰囲気を完成させた。このように、ポジティブなメッセージと中毒性のあるメロディが聴く人を魅了し、グローバルチャートやSNSで大きな反響を呼んでいる。

なお、LE SSERAFIMは、7月より、仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市・32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」を開催する。

日本では、大阪・大阪城ホール、神奈川・Kアリーナ横浜、静岡・エコパアリーナ、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ、福岡・マリンメッセ福岡A館の5都市・11公演で開催される。

また、LE SSERAFIMは、6月6日・7日にソウル・オリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」に出演する。さらに、日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」への初出演も決まっており、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の2都市いずれもメインステージでパフォーマンスを披露する。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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