遺伝子強すぎ？“RIIZE・ソヒの実姉”イ・ジミン、抜群の歌唱力でバズり中！デビュー前から話題沸騰 | RBB TODAY

RIIZE・ソヒの実姉として知られる歌手のイ・ジミンが、SNSで大きな注目を集めている。

イ・ジミンの楽曲『君は僕のもの、君は僕の男（넌 내꺼 넌 내 남자）』（原題）のチャレンジ動画が、最近TikTokやインスタグラムのリールを中心に急速に拡散している。

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同楽曲はTikTokのミュージックチャートでTOP5入りを果たしたほか、インスタグラムの人気急上昇オーディオでも18位にランクインした。

『君は僕のもの、君は僕の男』は、2000年代初頭を思い起こさせるレトロな雰囲気とイ・ジミンの歌唱力、直感的で覚えやすい歌詞が特徴の楽曲だ。さらに、誰でも簡単に真似できるポイントダンスが加わり、チャレンジコンテンツとして人気を集めている。

また、FIFTY FIFTY、KickFlip、RESCENE、AMPERS&ONEなど、さまざまなK-POPアーティストがチャレンジに参加。インフルエンサーたちも続々と加わり、再生回数の増加に拍車をかけている。

（写真提供＝OSEN）ソヒ（左）とイ・ジミン

所属事務所は「誰もが共感しやすく、気軽に口ずさめる感性を大切にして制作した楽曲だ」とし、「予想以上のスピードでチャレンジとともに反響が広がっており、感謝している」とコメントした。

さらに、「2000年代の感性を知る世代と、初めて触れる若い世代の双方から反応がある点が印象的だ」とし、「韓国国内だけでなく海外のプラットフォームでも好意的な反応が続いている」と説明した。

なお、イ・ジミンはオーディション番組『シングアゲイン4』（原題）を通じて注目を集めたアーティストで、2026年の正式デビューを控えている。

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