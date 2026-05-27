ALPHA DRIVE ONE、“爽やか少年美”で大反響！新曲『OMG！』がグローバルチャート席巻 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONEが、初夏らしい“爽やかな少年美”を前面に押し出した新曲で、韓国国内外の音楽チャートで存在感を見せている。

ALPHA DRIVE ONEは5月26日18時、プロローグシングル『No School Tomorrow』とタイトル曲『OMG！』のミュージックビデオを電撃公開した。

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タイトル曲『OMG！』は、リリース直後から韓国主要音源プラットフォームの最新チャート上位にランクインしただけでなく、グローバル音楽市場でも大きな反響を呼んでいる。

27日2時時点で、日本のLINE MUSIC「New Song Top 100」と「Song Top 100」のリアルタイムチャートで2位を記録し、K-POPグループの中で最高順位を獲得した。

さらに、インドネシアとタイのiTunes「Top Songs」チャートで1位を獲得したほか、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、ポーランドなど複数の国と地域でトップ5入りを果たし、世界的な注目度の高さを証明した。

（画像＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

ミュージックビデオへの反応も熱い。同映像は27日8時時点で累計再生回数500万回に迫り、ワールドワイド・トレンディング・ミュージックビデオの上位圏にランクインした。

レインコートやクリーニング店、スケートショップなど、先行公開されたコンセプトフォトのオブジェを自然に取り入れたMVは、変わりやすい天気の中で雨の中を自転車で駆け抜けるシーンや、花火が彩るフィナーレなどを通じて、輝かしく自由な青春の瞬間を感覚的に描き出した。「まるで青春ドラマのようだ」と、世界中のファンから好評を得ている。

（画像＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

自由への解放感と、輝く青春の裏側を歌いながらリスナーたちの共感を呼んでいるALPHA DRIVE ONEは、5月28日放送のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、本格的なカムバック活動をスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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