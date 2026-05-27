9kg減量で“激ヤセ”…ダイエット後初めて公式の場に登場した韓国女優、変貌ぶりが話題 | RBB TODAY

女優のキム・ミンハが、9kgの減量後、初めて公式の場に姿を見せた。

キム・ミンハは5月26日、「day&night」というコメントとともに写真を公開した。

【写真】キム・ミンハ、9kg減量で“激ヤセ”

写真には、この日ソウル・汝矣島のポンピドゥーセンター・ハンファで開催された「CHANEL 2026 メティエダール コレクション ソウルショー」のフォトウォールイベントに出席した様子が収められている。

写真の中のキム・ミンハは、ラベンダーカラーのタートルネックニットドレスにブラウンのレザーアーチベルトを合わせたファッションを披露。特に、華奢な体つきと骨格が浮かぶほどスリムなスタイルが目を引いた。

（写真＝キム・ミンハInstagram）

キム・ミンハは最近、9kgの減量に成功し、激痩せした姿が話題を集めている。これに対し、女優のチョン・リョウォンは「やばい」と反応した。

なお、キム・ミンハは、中国映画『人生って、素晴らしい / Viva La Vida』のリメイク作『私たちの太陽を揺らそう』（原題）に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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