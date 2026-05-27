看護師の窓口対応に不満、「なぜこんなにも不親切」とSNSで吐露…韓国女優が心境明かす | RBB TODAY

「なぜこんなにも不親切なのか」

女優キム・ボミの訴えが注目を集めている。

【写真】出産直後のキム・ボミ

5月26日、キム・ボミは自身のSNSを更新。「手術した箇所が痛むため来院したのだが、窓口にいる看護師の方々はなぜこんなにも不親切なのか。もちろん、そうでない方もいらっしゃるが」と綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、「検査室」という案内板が掲げられた病院の廊下が写っている。手術後の痛みに耐えかねて病院を訪れた彼女が、診察を待つ間に撮影したものと見られる。

こうした発信の背景には、彼女が直面していた深刻な体調不良がある。キム・ボミは今月15日から激しい腹痛を訴え、救急車で病院に搬送されていた。当初は応急処置を受ける予定だったが、経過が芳しくなかったため、最終的に全身麻酔による手術を行っている。

術後、彼女は「手術は無事に終わりました。心配してくださった皆様、本当にありがとうございます」とファンに報告していた。しかし、退院後の痛みによって再来院を余儀なくされた状況下で、スタッフの対応に直面し、今回の投稿に至ったようだ。

（画像＝キム・ボミSNS）

（写真提供＝OSEN）キム・ボミ

キム・ボミは、広瀬すず主演で日本リメイクもされた映画『サニー 永遠の仲間たち』などで知られる。私生活では2020年にバレリーノのユン・ジョンイルと結婚し、現在は一男一女の母として育児と仕事を両立させている。

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