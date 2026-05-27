ZB1パク・ゴヌク、『第35回ソウル歌謡大賞』MCに抜擢！SJ・イトゥク＆KiiiKiii・イソルとタッグ | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のパク・ゴヌクが、音楽授賞式『第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）』のMCに抜擢された。

ソウル歌謡大賞組織委員会は5月27日、「ZEROBASEONEのパク・ゴヌクが『第35回ソウル歌謡大賞』のMCに合流した」と発表した。

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パク・ゴヌクは2023年に放送されたMnetのオーディション番組『BOYS PLANET』に出演し注目を集めた。当時からラップ、ダンス、ボーカルまで高いレベルでこなし、“オールラウンダー”として存在感を放っていた。

（画像＝「ソウル歌謡大賞」組織委員会）パク・ゴヌク

デビュー後も、さまざまな楽曲の作詞やラップメイキングに参加。5月18日にリリースされたZEROBASEONEの6thミニアルバム『ASCEND』には、自身初の自作曲『Customize』が収録されており、アーティストとしての成長を見せた。

また、『スタディグループ』『トゥエルブ』『放課後テリ先生』など、ドラマやバラエティ番組のOSTにも多数参加。洗練された歌声で作品への没入感を高めた。

最近では、Mnet「M COUNTDOWN」のMCにも抜擢され、持ち前のウィットに富んだトーク力と安定した進行力を披露。すでにMCとして出演が決定しているSUPER JUNIORのイトゥク、KiiiKiiiのイソルに続き、パク・ゴヌクが加わり、新鮮なMCラインナップが完成した。3人がどのような掛け合いを見せるのか、期待が高まっている。

パク・ゴヌクが所属するZEROBASEONEは、2023年にデビューアルバム『YOUTH IN THE SHADE』で正式デビュー。その後、K-POPグループとして初めて、デビューアルバムから6作連続ミリオンセラーを達成し、急成長を続けている。最近、6thミニアルバム『ASCEND』を発売し、“第5世代ボーイズグループ初”となる累計アルバム売上1000万枚突破を記録。グローバルな影響力を改めて証明した。

なお、『第35回ソウル歌謡大賞』は6月20日に仁川・インスパイアアリーナで開催される。現在、「IDOL CHAMP（アイドルチャンプ）」を通じてファイナルファン投票が行われており、5月28日23時59分まで参加可能となっている。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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