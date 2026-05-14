『新感染』ヨン・サンホ最新作『顔 －かお－』の日本公開が決定、ポスタービジュアル解禁 | RBB TODAY

韓国を代表する世界的ヒットメーカー、ヨン・サンホ監督が、念願の企画を実現させた衝撃的なサスペンス・ミステリー『顔 －かお－』が、8月28日（金）より全国公開することが決定した。

『新感染 ファイナル・エクスプレス』の世界的な成功によって、今や韓国のコンテンツ産業を牽引するヒットメーカーの一人として国内外から注目を集めるヨン監督。

【画像】菅田将暉出演のヨン・サンホ作品

映画のみならず、Netflixオリジナル・シリーズ『地獄が呼んでいる』『寄生獣 －ザ・グレイ－』でも話題を呼んだ。独立系のアート・アニメ作家としてキャリアをスタートさせたヨン監督は、社会と人間の暗黒面を鋭くあぶり出す特異な作家性の持ち主であることでも知られる。

そんな独自の世界観と作風で知られる鬼才が、『新感染 ファイナル・エクスプレス』以前から構想していた企画に挑んだ最新作『顔 －かお－』は、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルの映画化。2025年の第50回トロント国際映画祭「スペシャル・プレゼンテーション」部門におけるワールドプレミアで大反響を巻き起こし、韓国を代表する映画賞の青龍賞では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門のノミネートを果たした。自らの原点に立ち返ったヨン監督が、まさしく“本当に作りたかった”プロジェクトを実現させた衝撃のサスペンス・ミステリーだ。

主人公ドンファンを演じたパク・ジョンミン、その父親ヨンギュを演じたクォン・ヘヒョは、ともにヨン監督の過去作に出演した経験を持つ実力派。とりわけ『ただ悪より救いたまえ』『密輸 1970』などにも相次いで出演しているパク・ジョンミンは、本作で韓国のゴールデングローブ賞とも呼ばれる第62回百想芸術大賞で、『しあわせの選択』のイ・ビョンホンなどを抑え最優秀演技賞を受賞。1970年代の回想シーンに登場する若き日のヨンギュと、その息子を一人二役で体現し、迫真の演技で観る者を圧倒する。

また、謎めいたヨンヒに扮するのは、ヨン監督の前作にあたるNetflix映画『啓示』で鮮烈な印象を残したシン・ヒョンビン。物語のキーパーソンでありながら“顔”が覆い隠されたこの異色のキャラクターが、観客の好奇心と想像力をかき立て、映画への没入感を高めている。

日本公開の決定とともに、ポスタービジュアルも解禁。中央におさめられた“顔”が見えないシルエットだけの謎の人物・ヨンヒ。その人物をめぐり、渦巻く人間模様が描き出されているインパクトたっぷりなビジュアルとなっている。

さらに、5月15日よりムビチケ前売券の発売が決定した。購入特典は、ヨンギュの横顔と過去の記憶をたどる姿が印象的なオリジナルスマホ壁紙だ。

『顔 －かお－』は、8月28日（金）より新宿武蔵野館、ヒューマントラスト有楽町ほかで全国公開。

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