薬の副作用に苦しんだTWICE・ジョンヨン、女優姉との絆に涙「つらかった時期に支えてくれた」 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ジョンヨンが実の姉で女優のコン・スンヨンに感謝の思いを伝え、感動を呼んだ。

去る5月13日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』第343回の終盤、コン・スンヨンが出演する次週予告が公開された。

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コン・スンヨンは、妹のジョンヨンに番組出演を自慢したところ、「TWICEもまだ出ていないのに」という反応が返ってきたと明かし、笑いを誘った。

予告では、ジョンヨンからのビデオレターが電撃公開され、コン・スンヨンを驚かせた。ジョンヨンは、「精神的につらかった時期があったが、姉が支えてくれて、病院に連れて行ってくれた」と打ち明け、涙を流した。

2020年、ジョンヨンは頚椎椎間板ヘルニアの治療中、ステロイドの副作用によるクッシング症候群を患い、その後、パニック障害や不安症状により活動を複数回休止した。現在は健康を取り戻し、TWICEの活動に復帰した。

（写真＝tvN）上からジョンヨン、コン・スンヨン

コン・スンヨン自身も、SMエンターテインメントで7年間の練習生生活を送ったものの、デビューできずに退社した、苦い過去の持ち主だ。彼女は、「不安で本当に途方に暮れていた」と当時を振り返り、「母が『長女が成功して、下の子たちを引っ張っていってほしい』と話していた」と明かした。

長い無名時代を経て、コン・スンヨンは現在、MBCドラマ『21世紀の大君夫人』で最高視聴率13.3％を牽引。デビュー15年目にして、全盛期を迎えている。

なお、コン・スンヨンが出演する『ユ・クイズ ON THE BLOCK』の本編は、来週韓国で放送される予定だ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン～恋する仲人～』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。

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