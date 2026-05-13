女優パク・ボヨン、デビュー20周年を記念した写真展を開催　収益金は全額寄付へ | RBB TODAY

女優パク・ボヨンが、デビュー20周年を記念して写真展を開催する。

5月13日、所属事務所BHエンターテインメントによると、パク・ボヨンのデビュー20周年を記念する特別写真展「Somewhere in between」が、5月25日から5月31日までソウル・城東（ソンドン）区のPlatz 2で開催される。

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今回の写真展は、長年大衆に愛されてきたパク・ボヨンの軌跡と、これからも続いていく物語を収めたプロジェクトで、フォトグラファーのモク・ジョンウク、ファッション誌『marie claire』と共に制作された。

（写真BHエンターテインメント）

写真展のタイトル「Somewhere in between」は、デビュー20周年を迎えた今、彼女がまだ旅の序盤にいるのか、中盤に差し掛かったのか、あるいは新たな転換点を前にしているのか、自分自身でも定義できない「時間」に対する感情から着想を得ている。

パク・ボヨンは開催にあたり、「華やかなイベントよりも、これまでの時間や記録を、足を運んでくださる方々と静かに共有したい。作品の台本や長年大切にしてきた物を展示に盛り込んだのも、ファンの方々と『共に歩んできた時間』をお見せしたかったから」と、写真展への思いを明かした。

自身の人生、そして俳優としての歩みについて「特別な意味を持たせるよりも、今も歩み続けている道のりの途上にある」というパク・ボヨンの考えが、そのまま展示のテーマへと繋がったという。

会場では、作品活動などで見慣れた姿のほか、より自然体で等身大な瞬間まで公開され、来場者に深い余韻を届ける計画だ。

なお、本展示で発生する収益金は全額寄付される予定。長年変わらぬ応援を送り続けてくれたファンへの感謝に、意義のある形で報いたいという彼女の思いが込められている。

一方、パク・ボヨンは現在、Disney+の最新作『ゴールドランド』を通じて世界中の視聴者を魅了している。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボヨン プロフィール

1990年2月12日生まれ。2006年にドラマ『秘密の校庭』に出演して女優デビューし、その後2008年に主演を務めた映画『過速スキャンダル』が韓国で830万人を動員する大ヒットとなり、「国民の妹」の愛称でブレイクした。その後も映画『私のオオカミ少年』、ドラマ『ああ、私の幽霊さま』『力の強い女ト・ボンスン』と代表作を更新。抜群の演技力はもちろん、デビュー当時から現在まで続く可愛らしいビジュアルで人気を集めている。

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