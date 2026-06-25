寝起き姿も美男子！BTS・V、ツアー中もピアノ練習に励む…ヨーロッパでの映画のような日常 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vがステージ裏の飾らない日常を公開し、ファンの視線を釘付けにした。

最近、Vは自身のSNSに「春のナムルコレクション」というキャプションとともに、複数枚の写真を投稿した。スペイン・マドリードに滞在中のさまざまな瞬間を収めたものである。

【写真】V、寝起きの姿にピアノ演奏中の様子まで

まず目を引いたのは、すっぴんの姿だ。乱れた髪でカメラを見つめたVは、「めちゃめちゃ寝た」という短い文章を残した。ステージ上の完璧な姿とは異なる自然な日常が、ファンに親近感を与えた。

ピアノの前に座った姿も公開された。彼は、ジャズの名曲『Misty』を演奏し、音楽に没頭した。演奏に集中した後ろ姿からは、広い肩と落ち着いた雰囲気が漂っていた。彼は最近、海外での仕事中もピアノの練習を続け、実力を伸ばしたいと明かしたことがある。

（写真＝V Instagram）

夜のランニングも欠かさなかった。ヘッドホンを着用したまま、夜の街を走りながら自撮りを残した。

ラフなボーダーTシャツ姿で、アイスクリームを食べながら夜の街を歩く姿も収められた。華やかな照明のもとで余裕のある時間を過ごす姿は、映画のワンシーンのような雰囲気を醸し出した。

（写真＝V Instagram）

リスニングパーティーを楽しむ写真もあわせて公開し、音楽とともに過ごす日常をファンと共有した。

なお、Vはスペインで開催されるワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の公演を来る6月26～27日（現地時間）に控えている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】身長差にドキッ…Vと女性スタッフの2SHOT

■【写真】「異常に顔面偏差値高い人が…」V、お忍び訪問した東京のある場所とは？

■【写真】V、ベッド写真が流出!?