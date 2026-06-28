「別人かと…」aespa・ウィンター、大きく変化した顔が話題に！ファンも思わず見間違える姿 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのウィンターが、まったく異なる雰囲気のスタイルでファンの視線を釘付けにした。

去る6月26日、YouTubeチャンネル「W KOREA」には、「最近流行りのクランチスクイーズでASMRをしてくれるウィンターは実在した ウィンターがレモネードを実際に作ってみたら？」というタイトルの動画が公開された。

【写真】ウィンター、見違える顔

動画のなかのウィンターは、自らレモンを絞ってレモネードを作りながらASMRコンテンツを披露した。レモンを手で力いっぱい絞り、氷とシロップ、炭酸水を入れる過程で、ユニークな魅力を覗かせた。

しかし、動画の内容よりも大きく関心を集めたのは、ウィンターのビジュアルであった。

従来の清純でキュートなイメージの代わりに、濃いアイメイクとスリムなサングラス、落ち着いたヘアスタイルが調和し、シックな雰囲気を演出した。

（写真＝YouTubeチャンネル「W KOREA」）ウィンター

普段とは明らかに異なるスタイルのため、サムネイルだけを見てウィンターだと気づかなかったという反応も相次いだ。

ファンは「これウィンター？」「初めて見るスタイルだ」「メイクだけで雰囲気が完全に変わった」「サムネイルを見て別人かと思った」「AIも見間違えるレベル」などの反応を見せ、熱い関心を示した。

なお、ウィンターが所属するaespaは、5月に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースした。

◇ウィンター プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

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