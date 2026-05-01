BABYMONSTER、カムバック記念ライブ配信が決定！新AL開封やダンスレクチャーまで充実の内容 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、ライブ配信を通じて全世界のファンとカムバックを祝う。

5月1日、所属事務所YGエンターテインメントは「BABYMONSTERは5月4日、3rdミニアルバム『CHOOM』発売記念のカムバックスペシャルライブを行う」と発表した。

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ライブ配信は、BABYMONSTER公式YouTube、Weverse、TikTokを通じて行われる予定で、カムバックと同時にMONSTIEZ（ファンダム名）とリアルタイムで熱い交流を交わす予定だ。

（画像＝YGエンターテインメント）

配信では、アルバム開封やタイトル曲のポイントダンスレクチャーなど、多彩な企画が用意されている。また、アルバム制作の裏話や今後の活動計画も初公開されることが予想され、大きな期待が集まっている。

なお、BABYMONSTERは5月4日に3rdミニアルバム『CHOOM』をリリースし、6月のソウル公演を皮切りに、自身2度目となるワールドツアーをスタートさせる。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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