TWS、デビュー後初となる“ミリオンセラー”達成！新AL『NO TRAGEDY』がわずか4日で100万枚突破 | RBB TODAY

TWSが、ミニアルバム『NO TRAGEDY』でデビュー後初のミリオンセラーを達成した。

5月1日、音盤販売量集計サイト・HANTEOチャートによると、TWSの5枚目のミニアルバム『NO TRAGEDY』は、4月30日時点で累計100万3844枚を売り上げた。

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アルバム発売からわずか4日での達成となる。

TWSの成長はアルバム販売からも証明されている。1stミニアルバムが約60万枚、2ndミニアルバムが約63万枚、3rdミニアルバムが約64万枚、4thミニアルバムが約82万枚を記録し、5thミニアルバムは発売初日に約83万枚を売り上げ、過去最高の販売数を更新した。

5thミニアルバムのタイトル曲『You, You』は、インドネシアとウクライナのiTunes「トップソング」チャートで1位を記録。さらにフィリピン、ベトナム、香港など7の国と地域でも上位にランクインした。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

なお、TWSは週末の地上波音楽番組に出演し、カムバック活動を続ける予定だ。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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