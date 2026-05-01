「本当に同じ人間！？」変幻自在なBTS・V、圧巻のカリスマ性と無邪気さが同居する稀有なスター | RBB TODAY

ワールドツアーでアメリカ滞在中のBTS・Vが、5月1日に自身のインスタグラムを更新した。

「Tampa ARMY y’all set the bar way too high no cap」というコメントとともに、複数の写真を公開している。

【写真】「本当に同じ人間！？」変幻自在なV

公開された写真の中のVは、まさに変幻自在だ。一人の人間とは思えないほどの「表現の振り幅」がそこに凝縮されている。

ステージ上で黒のファーコートを纏い、鋭い眼差しで観客を圧倒するスーパースターの姿を見せたかと思えば、メタリックブルーの衣装で幻想的なオーラを放つ。まさに唯一無二のカリスマ性だ。

一方で、オフショットで見せる表情は驚くほど親しみやすく、かつ自由だ。タンクトップ姿でソフトクリームを手にカメラを見つめる姿や、カラフルなバンダナを頭に巻いてピースサインを作るお茶目な姿など、ステージ上の姿からは想像もつかないほど無邪気な一面を披露している。

この投稿に対し、SNS上では「本当に同じ人間なのか？」「どのテヒョンも魅力的すぎて選べない」「ギャップが凄まじい」といった驚きと絶賛の声が続々と上がっている。

（写真＝V Instagram）

現在、ワールドツアーで全米を熱狂させているBTS。公演ごとに「最高」を更新し続ける彼らが、次はどのような姿で私たちを驚かせてくれるのか。Vの底知れぬ魅力と、ツアーのさらなる成功に期待が高まる。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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