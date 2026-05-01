BTS・TXTの背中を追う！CORTIS、音楽番組で“初の1位”を獲得「血と汗と涙、愛のおかげ」 | RBB TODAY

CORTISが、新曲『REDRED』でデビュー後初めて音楽番組1位に輝いた。

CORTISは、4月30日に放送されたMnet「M COUNTDOWN」で1位のトロフィーを手にした。

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1位のトロフィーを手にしたメンバーたちは「実感が湧かない」と語り、「アルバムの準備中に掲げた多くの目標や野心を、COER（ファンダム名）と一緒に一つの成果として形にできた」と感謝の気持ちを伝えた。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

CORTISは、5月4日にリリースされる2ndミニアルバム『GREENGREEN』のタイトル曲『REDRED』を先行公開し、活動をスタートさせていた。発売前ということで、アルバム（CD）売上ポイントがない状態でありながら、音源スコア、グローバルSNS、ファン投票、そして放送点数のみで見事に1位を勝ち取り、意味のある成果を収めることとなった。

放送終了後、メンバーたちはライブ配信を通じてファンに1位の感想を伝えた。彼らは「デビュー当初からずっと欲しかった賞だ」と語り、「アルバム発売前なのに1位を取れたことは意義深く、感謝している。多くの方々の血と汗と涙、そして愛のおかげ」と語った。

『REDRED』はApple Musicの「今日のTOP100：韓国」で3日連続1位を記録。さらにSpotifyの「デイリートップソンググローバル」でも2日連続でTOP100入りを果たすなど、破竹の勢いを見せている。

CORTISは昨年8月にデビューして以来、唯一無二のグループカラーを構築し、韓国国内はもちろん、グローバル音楽市場でも影響力を発揮している。先行公開曲で早くも1位を獲得しただけに、新アルバムの活動にも大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

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