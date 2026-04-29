通話記録に「殺害する意図で暴行」…障害持つ息子の前で父を殴った韓国人犯人、検察が証拠を確保か | RBB TODAY

映画監督のキム・チャンミンさんを集団暴行で亡くならせた者たちが、彼を殺害する意図を持って暴行を加えていたことが明らかになった。

4月29日、韓国のテレビ局SBSの報道によると、検察は「殺してやろうと思って、無差別に暴行した」という内容の通話記録を確保した。

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これに先立ち、1人の被疑者はメディアとのインタビューで「3回殴っただけで、意識を失うとは思わなかった」と故意であったことを否定していた。

議政府（ウィジョンブ）地方検察庁南楊州（ナムヤンジュ）支庁刑事2部は、状況証拠を確保し、4月28日に被疑者A氏ら2人に対して、傷害致死の疑いで拘束令状を請求した。

彼らに対する令状実質審査は、来る５月4日10時30分、議政府地裁南楊州支部で行われる。

（写真＝キム・チャンミンさんSNS）左：キム・チャンミンさん

キム・チャンミンさんは、2025年10月20日未明、京畿道（キョンギド）九里（クリ）市のレストランで息子と食事をしていたところ、争いごとに巻き込まれ、集団暴行を受けて死亡した。

当初は臓器提供によって4人の命を救った事実のみが伝えられたが、後になって暴行によって死亡したことが明らかになり、世間の関心を集めた。

当時、警察は被疑者たちに対して傷害致死などの疑いで拘束令状を請求したが、裁判所は「住居が一定であり、逃走する恐れがない」として、棄却していた。

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