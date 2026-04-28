BTS、北米ツアーの熱気が加速！エルパソ郡から特別賞受賞　約120億円の経済効果も | RBB TODAY

BTSが、北米ツアーを前に特別賞を受賞した。

BTSの北米ツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA」の熱気が高まっている。

【注目】BTS公演、約1400億円の経済効果！

所属事務所BIGHIT MUSICは4月28日、「現地時間27日9時30分、アメリカ・テキサス州エルパソ郡委員会がBTSに『エスティマド・アミーゴ（Estimado Amigo）賞』を授与し、公演日である5月2日から3日を『El Paso BTS Weekend』と宣言する決議案を承認した」と明らかにした。

今回の特別賞は、BTSの公演がエルパソ地域の観光活性化やコミュニティの誇りの向上に寄与した点が認められて設けられたものとされる。あわせて、BTSの音楽に込められた社会的メッセージや公益的価値も高く評価された。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

エルパソ観光機関のブロック・アンダーウッド事務局長は、2日間にわたって行われるBTSのコンサートが、地域経済に7500万ドル（約120億円）の経済効果をもたらすと見込んでいる。

なお、BTSは4月25日、タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで北米公演をスタートさせ、エルパソのサンボウル・スタジアムでは韓国アーティストとして初となる単独公演を控えている。

（記事提供＝OSEN）

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