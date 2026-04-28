&TEAM、日本主要チャートを席巻！新AL『We on Fire』がオリコン&ビルボードで1位を記録 | RBB TODAY

&TEAMが、圧倒的な勢いを見せている。

4月28日、オリコンの発表によると、&TEAMの日本3rdミニアルバム『We on Fire』が「週間アルバムランキング」（5月4日付／集計期間4月20日～26日）で1位を獲得した。

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これにより&TEAMは、同ランキングにおいて通算5回目となる1位を記録。また、『We On Fire』はBillboard Japanの「Top Album Sales」でも1位に輝いており、日本の主要2大チャートを席巻した。

（写真提供＝＝YX LABELS）&TEAM

&TEAMは、『We on Fire』で初動売上11万7354枚を記録し、3作連続ミリオンセラー達成に成功。グループの止まらない上昇ぶりを証明する結果となった。

なお、&TEAMは5月13日からアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'』を開幕する。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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