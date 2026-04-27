「1年2カ月、幸せだった」Hearts2Hearts・エイナ、音楽番組MC卒業へ…デビューと同時の大抜擢 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsのメンバー、エイナが、音楽番組『ショー！K-POPの中心』のMCを降板する。

4月27日、MBCの公式発表によると、エイナは来る5月2日の韓国での放送を最後に、『ショー！K-POPの中心』のMCマイクを置く。去る2025年3月の就任以来、約1年2カ月での卒業となる。

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エイナは、デビューと同時に番組のMCに抜擢され、大きな話題になった。その後、ボーイズグループAND2BLEのキム・ギュビン、TWSのドフンとともに“コンヘット”という愛称で親しまれ、3人ならではの相性の良さを見せながら、土曜日の午後を彩ってきた。

これまで、はつらつとした魅力と明るさで番組の“エネルギー源”として活躍してきたエイナは、最後の放送を前に視聴者に向けて愛情たっぷりのコメントを寄せた。

（写真＝MBC）エイナ

エイナは、「デビュー直後にMCという大役を務めることになり、至らない点も多かったが、いつも応援してくれたS2U（Hearts2Heartsのファンネーム）、そして信じて導いてくださった制作スタッフの皆さんに心から感謝している」と感謝の意を表した。

続けて、「MCとしての挨拶は最後になるが、これからはHearts2Heartsのエイナとして、より新しく多様な姿をお見せしていくので、温かく見守ってほしい。この1年2カ月は本当に幸せな時間だった」と述べた。

なお、エイナの後任はまだ確定していない。当面の間は、さまざまなK-POPスターたちが務めるスペシャルMC体制で放送される予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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