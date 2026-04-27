一般人の新婦の顔まで拡散…意味を失う“非公開”結婚式　離婚したソンソンカップルや『愛の不時着』夫婦も | RBB TODAY

非公開のはずの結婚式が、またしても暴かれた。

2PMのオク・テギョンが一般女性である新婦に配慮して非公開挙式を選んだが、式後、ホテル客室から撮影されたとみられる写真がオンライン上に拡散している。

【写真】オク・テギョンの結婚式、妻まで流出

新婦の顔まで公開される由々しき事態だ。

本人たちにとっては人生の節目となる私的な儀式だったはずが、外部の視線によって一瞬で“公開コンテンツ”に変えられてしまったといえる。

もちろん盗撮自体も問題だが、今回の件が示しているのは、それだけではない。人気スターの結婚式において、もはや「非公開」という形式自体が、以前ほど意味を持たなくなっているという現実だ。

ドローンで生中継された事例も

（写真提供＝OSEN）オク・テギョン

オク・テギョンは4月24日、ソウルの新羅ホテル迎賓館で4歳年下の一般女性と結婚式を挙げた。家族や親族、近しい知人だけを招いた非公開挙式で、2PMメンバーが祝歌を歌うなど、あくまで身内中心の場として進められた。

ところがその後、ホテル客室から見下ろす構図の写真が中国系コミュニティやSNSを通じて拡散し、一般人の新婦の顔まで比較的はっきり写った状態で広がった。非公開にした意味が、あまりにも簡単に失われてしまった形だ。

非公開結婚式の現場が、ほとんど速報のように拡散されたのは今回が初めてではない。

象徴的なのが、2017年10月のソン・ジュンギとソン・ヘギョの結婚式だろう。

オク・テギョンと同じく新羅ホテル迎賓館で行われた非公開挙式は、中国メディアに客室側から撮影され、写真や動画がネット上で次々と公開された。なかには2時間以上にわたって結婚式の様子を生中継した媒体まであったという。

（写真提供＝OSEN）ソン・ヘギョ（左）とソン・ジュンギ

さらに後には、一部の中国メディアが当人やホテルの許可もなく、軍の飛行許可もないままドローンを飛ばしていたことまで報じられた。

非公開にしたはずの結婚式が、外から覗き見され、撮られ、配信される。ここまで来ると、非公開結婚式は“守られる儀式”ではなく、“奪われる映像”に近い。

2022年のヒョンビンとソン・イェジンの結婚式も、それを思い出させる。

グランドウォーカーヒル・ソウルのアストンハウスで行われた式は「鉄壁保安」とまでいわれたが、当日は朝から日本や中国など国内外の取材陣が押しかけ、現場ではドローン騒動まで起きた。

ホテル側によれば、そのドローンは結婚式とは無関係の事前承認済み撮影機だったとされるが、そこまで確認が必要になるほど、スター結婚式の周辺には“撮りたい視線”が集まっていたということでもある。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）ヒョンビン（左）とソン・イェジン

実際に、ある韓国メディアのカメラは結婚式の場面を実際に捉えて公開している。会場の外側から捉えたとみられる写真を載せ、「涙を拭うソン・イェジンとそばを守るヒョンビン」といった見出しで報じられた。徹底的に守っても、結局どこかから“絵”は出てしまう。

こうして並べると、いまの問題は単純なセキュリティ不足ではないことがわかる。会場が屋外に近い構造であれば、客室や遠景から狙われる。人気が国境を越えていれば、海外メディアや観光客まで“その瞬間”を撮ろうとする。さらに、一度写真や動画が上がれば、それはSNSやコミュニティで瞬時に増殖する。

つまり人気スターの結婚式は、もはや本人たちだけの儀式ではなく、外部の誰かが撮って拡散することを前提に消費される“見たいコンテンツ”になってしまっているのだ。

特に今回のオク・テギョンの件で重いのは、新婦が一般人だったことだろう。スター本人なら、注目を浴びることもある程度は職業の延長線上にある。だが、芸能活動とは無関係な配偶者まで顔が流出し、私生活の一部として消費されるのは話が違う。

非公開結婚式が本来守ろうとしていたのは、まさにその線引きだったはずだ。ところが現実には、その線引きが最も簡単に踏み越えられている。

人気スターの結婚式は、もはや本人たちだけの儀式ではいられない。オク・テギョンの被害が映し出したのは、盗撮の悪質さだけではなく、“非公開結婚式”という形式そのものが、人気スターにはもう効力を持ちにくくなっている現実なのかもしれない。

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