“ワインすり替え”で炎上のシェフと…イ・ビョンホンの女優妻、シャンパンイベントで仲良しアピール | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、最近物議を醸したシェフとの親交を公開し、注目を集めた。

去る4月25日、イ・ミンジョンは自身のSNSに「私と正確に同い年のベルーガ、アン・ソンジェ・シェフ」という文章とともに、写真と動画を投稿した。

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公開された投稿には、高級シャンパンのイベント会場で、2人がポーズをとりながら微笑む姿が捉えられた。

続けて、彼女は「ツンデレのソン・ジョンウォン・シェフ、Solbamのオム・テジュン・シェフ、おつまみを用意してくれたカン・ミング・シェフのおかげで、口が楽しかった日だった」として、「久しぶりにバレリーナのカン・スジンさんにも会えて嬉しかった」と伝えた。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）

1枚目：左からイ・ミンジョン、アン・ソンジェ

これに先立ち、イ・ミンジョンは夫で俳優のイ・ビョンホンとともに、シェフのアン・ソンジェが運営する「モス・ソウル（MOSU Seoul）」を訪問し、記念写真を残すなど、親交があることを明かしていた。

なお、アン・ソンジェは最近、「モス・ソウル」のワインペアリングに関する議論に包まれている。ある客が、価格に差のあるワインを提供されたと主張したことで物議を醸し、これについて、レストラン側は「今回のことを重く受け止め、サービス全般を見直す」と謝罪した。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

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