「私が連れていく」9年の恋愛を経て…『ウ・ヨンウ』OST歌手O3ohn、本日（26日）結婚 | RBB TODAY

歌手O3ohn（オゾン）が、女優チョン・ソニの妹で歌手のチョン・ジュニと長年の交際を経て、夫婦となる。

去る4月25日、チョン・ジュニは自身のSNSにウェディングフォトを公開し、「結婚というものは面倒なことだとばかり思っていたが、私たちが好きな人たちを1カ所に集めて楽しい時間を過ごしたいと思い、きっかけを作った」と明かした。

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続けて、「オ・ジュノ（O3ohnの本名）は私が連れていく。私たち、明日（26日）結婚する」と、自ら結婚を伝えた。

また、彼女は「1人で準備したと言うのが照れくさいくらいに、たくさん助けていただき、愛をいただいた」として、「その分、さらに幸せに暮らしながら恩返ししていきたい」と伝えた。

加えて、「結婚の準備は終わりが見えないと思っていたが、ついに明日、思い切り楽しむ予定だ」と、ときめきをあらわにした。

（写真＝チョン・ジュニInstagram）左からO3ohn、チョン・ジュニ

O3ohnも同日、自身のSNSを通じて「結婚する。幸せに生きる」と知らせ、「小規模な式であるため、たくさんの方を招待できず、残念だ。これまで『独身のO3ohn』を大切にしていただき、感謝している」と感想を残した。

なお、O3ohnは2016年にEP『（O）』でデビューし、『Kalt』『Loner』などの楽曲をリリース。ドラマ『ミスター・サンシャイン』『智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などのOSTに参加し、音楽活動を続けてきた。最近はさまざまなユーチューブコンテンツでも活躍し、親しみやすい魅力を見せている。

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